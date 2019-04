Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag unverändert starten. Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen wenige Punkte niedriger auf 11.898 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,5 Prozent im Plus geschlossen. Nach der Sitzung der EZB hatte die Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen in der Euro-Zone Schub gegeben. Von Floriana Hofmann

