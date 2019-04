Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aurubis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 45 Euro gesenkt. Nach der enttäuschenden chinesischen Rohstoffnachfrage im Januar und Februar habe sich die dortige Lage merklich verbessert, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern seien die Bergbaukonzerne derzeit gut positioniert, um davon zu profitieren. Seine negativere Einschätzung der Aurubis-Aktie begründete er mit den gestiegenen Gewinnrisiken des deutschen Kupferproduzenten im laufenden Jahr./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 23:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

