FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella rechnet zumindest in den nächsten Wochen mit einem zunehmend schwierigeren Umfeld. Die Marktentwicklung dürfte noch weiter nachlassen, warnte das Unternehmen bei Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Das vierte Quartal per Ende Mai dürfte "sehr herausfordernd" werden, so der Zulieferer für Licht und Elektronik. Zudem geht Hella von steigenden Material- und Personalkosten aus.

Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 bestätigte das im nordrhein-westfälischen Lippstadt ansässige Unternehmen aber. "Durch unser stabiles, breit aufgestelltes Geschäftsmodell und konsequentes Kostenmanagement haben wir diese Herausforderungen aber bisher kompensieren können", erklärte CEO Rolf Breidenbach in der Mitteilung.

