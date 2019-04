Mit einem Minus von 4,1 Prozent landete die Aktie des Wirkstoffforschungsunternehmens Evotec zur Wochenmitte auf dem zweiten Platz der TecDAX-Verlierer. Schon am Dienstag war Abgabedruck aufgekommen, aber da konnte das Minus noch erfolgreich eingegrenzt werden. Am Mittwoch gelang das nicht mehr.Auslöser dürfte die am Morgen erfolgte Neueinschätzung der Aktie durch die Deutsche Bank gewesen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...