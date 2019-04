2G Energy AG wächst im Geschäftsjahr 2018 wie geplant bei Umsatz und Ergebnis und erwartet für 2019 weitere Umsatz- und Margensteigerung DGAP-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose 2G Energy AG wächst im Geschäftsjahr 2018 wie geplant bei Umsatz und Ergebnis und erwartet für 2019 weitere Umsatz- und Margensteigerung 11.04.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umsatzerlöse mit 209,8 Mio. Euro um 10,8 % gesteigert - EBIT-Marge deutlich auf 5,5 % (Vorjahr: 3,9 %) verbessert, Konzernjahresüberschuss bei 7,6 Mio. Euro (Vj.: 4,9 Mio. Euro) - Überdurchschnittlicher Auftragseingang in Q1 2019 sichert Vollauslastung im 2-Schichtbetrieb bis in das Geschäftsjahr 2020 - Prognose 2019: Umsatz von 210-230 Mio. Euro, EBIT-Marge von 5,5 % - 7,0 % - Ausbau des OEM-Geschäfts mit Fa. Viessmann beschlossen Heek, 11. April 2019 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 wie geplant den Umsatz im Konzern um 10,8 % auf 209,8 Mio. Euro und übertraf damit den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr (189,4 Mio. Euro) deutlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte 2G substanziell um 56,2 % auf 11,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,3 Mio. Euro), entsprechend einer EBIT-Marge in Höhe von 5,5 % (Vorjahr: 3,9 %). Serviceumsatz steigt erneut deutlich Das Geschäft mit Servicedienstleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen hat 2G gegenüber dem Vorjahr erneut überproportional zum Gesamtumsatz um mehr als 20 % auf 78,0 Mio. Euro ausgebaut (Vorjahr: 64,5 Mio. Euro). Dabei wurden diese zusätzlichen Service- und Ersatzteilumsätze zu annähernd gleichen Teilen im In- wie Ausland generiert. Auf ausländischen Märkten erzielte 2G Service- und Ersatzteilumsätze in Höhe von 20,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,1 Mio. Euro), so dass das Ausland inzwischen über ein Viertel zum Gesamt-Serviceumsatz beisteuert. 2G erhöhte den Umsatz mit KWK-Anlagen auf 131,7 Mio. Euro (Vorjahr: 124,9 Mio. Euro). Insgesamt hat 2G im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 40 % der KWK-Umsatzerlöse im Ausland erzielt. Die umsatzstärksten Märkte waren das Vereinigte Königreich und Frankreich. Leitprojekt Lead-to-Lean verbessert Profitabilität nachhaltig Seit 2017 arbeitet 2G daran, konsequent im gesamten Unternehmen die Lean-Philosophie zu etablieren. Dazu wird seit 2018 stufenweise ein industrielles Prozessmodell implementiert, das unmittelbar positive Effekte bezüglich Effizienz, Qualität, Durchlaufzeiten und Kapazitäten entfaltet. So wurde im Jahr 2018 die Gesamtleistung und damit auch die Kapazität um 16 % auf nunmehr 221,1 Mio. Euro (Vorjahr: 190,5 Mio. Euro) ausgeweitet. Die Gesamtleistung beinhaltet für das Jahr 2018 eine Bestandserhöhung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen von 10,8 Mio. Euro (Vorjahr: Bestandsreduzierung: 2,3 Mio. Euro). Diese deutliche Bestandserhöhung enthält gem. HGB nicht die zu erwartende Marge bei ordnungsgemäßer Verumsatzung. Aufgrund der im Lead-to-Lean-Prozess eingeleiteten Effizienzmaßnahmen hat 2G die Personalaufwandsquote (bezogen auf die Gesamtleistung) um substanzielle 1,2 %-Punkte auf 16,0 % reduziert. Auch die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sank um 0,5 %-Punkte. Beide Kostenarten tragen somit maßgeblich zur Verbesserung der EBIT-Marge bei. Einzig die Materialaufwandsquote stieg im Verhältnis zur Gesamtleistung leicht um 0,7 %-Punkte. Berücksichtigt man bei der Ermittlung der Gesamtleistung auch die zu erwartende Marge auf die Bestandsveränderung, ergibt sich eine Materialaufwandsquote auf dem Niveau des Vorjahres. Den testierten Konzernabschluss und den Geschäftsbericht 2018 wird 2G wie geplant am 10. Mai 2019 veröffentlichen. Profitabilität wird 2019 weiter steigen - Auftragseingang im ersten Quartal 2019 im Rahmen der Erwartungen Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2019 bei insgesamt 39,2 Mio. Euro. Damit wurde der Rekordwert des Vorjahres (54,7 Mio. Euro) erwartungsgemäß nicht erreicht, lag jedoch klar oberhalb des Q1-Wertes 2017 (28,7 Mio. Euro) und deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Die Exportquote erreichte nahezu 50 %, wozu insbesondere ein starker Auftragseingang der US-Tochtergesellschaft beigetragen hat (6,4 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund des zum Ende des ersten Quartals weiterhin hohen Auftragsbestands (156,3 Mio. Euro, Vorjahr: 130,5 Mio. Euro) sieht sich der Vorstand in der bereits kommunizierten Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr (210 Mio. Euro bis 230 Mio. Euro) bestätigt. Er ist zudem zuversichtlich, mithilfe weiterer Effekte aus dem Lead-to-Lean-Prozess sowie durch steigende Margenbeiträge aus dem Servicegeschäft die Profitabilität des 2G Konzerns erneut und nachhaltig zu verbessern. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand vor diesem Hintergrund eine EBIT-Marge zwischen 5,5 % und 7 %. Ausbau des OEM-Geschäfts - Liefervertrag mit Viessmann geschlossen 2G hat mit der Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH einen OEM-Vertrag zur Lieferung von Antriebskomponenten geschlossen. Ab dem 2. Quartal 2019 wird 2G diese Schlüsselkomponenten zunächst im Leistungsbereich zwischen 250 und 360 kWel. an einen der international führenden Hersteller von Heizsystemen liefern. Viessmann setzt damit in seiner KWK-Sparte auch auf die von 2G entwickelten, effizienz- und emissionsoptimierten Verbrennungsmotorkonzepte. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb. 2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart bei um bis zu 60 Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen. 2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in St. Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in 49 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 Umsätze von 209,8 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 Euro, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per 31. Dezember 2018 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 53,5 % der Anteile, der Freefloat lag bei 46,5 %. Termine 2019 10. Mai Veröffentlichung Konzernjahresabschluss zum 31.12.2018 13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main 29. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 25. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus 26. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2019 25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 25.-26. 