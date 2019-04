flatex Morning-news Öl (WTI): Am Mittwoch wurden wie üblich um 16:30 Uhr die EIA-Rohöllagerbestandsdaten ...

Am Mittwoch wurden wie üblich um 16:30 Uhr die EIA-Rohöllagerbestandsdaten auf Wochenbasis publiziert. In der Vorwoche zogen die Lagerbestände im Gegensatz zu der Prognose stärker an. Der Lageraufbau betrug mit 7,029 Millionen Fass um ein Vielfaches mehr als die prognostizierten rund 2 Millionen Fass Lageraufbau.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX lief in der letzten Handelswoche in einer recht engen Handelsspanne von unter einem US-Dollar seitwärts. Ausgehend vom letzten Hoch des 08. April 2019 bei 68,48 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 09. April 2019 63,68 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 64,48/64,67/64,79/64,98/65,10/65,29/65,48/65,60 und 65,79 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 63,87/63,68/63,18 und 62,38 US-Dollar.

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May19

