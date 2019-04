Barclays hat Ceconomy mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 5,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er habe nun mit Ceconomy, Fnac Darty und Dixons Carphone die drei größten europäischen Einzelhändler im Bereich Unterhaltungselektronik unter seiner Beobachtung, wobei er Fnac favorisiere, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer "vernünftigen Turnaround-Strategie" sei er auch für die britische Dixons Carphone trotz des Brexit positiv gestimmt, während ihn bei Ceconomy die nur begrenzte Berechenbarkeit der Ergebnisdynamik an einer positiveren Einschätzung hindere./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 12:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007257503