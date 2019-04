Die Aktie von Fresenius (WKN: 578560) hat ihren Investoren in den vergangenen Monaten durchaus so einiges abverlangt. Vor allem das Absenken der eigenen organischen Prognosen verunsicherte so manchen Investor, auch wenn sich die Aktie seit Jahresbeginn inzwischen wieder deutlich erholte. Wie nun jedoch eine Sprecherin des Unternehmens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verkündete, plant das Unternehmen kurz- bis mittelfristig allerdings, auch anorganisch wieder stärker zu wachsen. Wobei das ...

