Zürich (awp) - Die SIX Exchange Regulation hat sich mit dem auf Gebäudetechnik und Gebäudehüllen spezialisierte Unternehmen Poenina wegen verschiedener Verstösse geeinigt. Poenina wird in der Folge zu einer Zahlung von 10'000 Franken verpflichtet.Die SIX Exchange Regulation, das Kontrollorgan der Börsenbetreiberin SIX, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...