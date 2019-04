Evotec hat am heutigen Donnerstag eine neue Kooperation bekannt gegeben. Das Unternehmen wir zukünftig mit Indivumed GmbH zur Erforschung und Entwicklung von first-in-class Therapeutika für die Behandlung von kolorektalem Krebs ("Darmkrebs") zusammenarbeiten. Diese ist vorest auf zwei Jahre ausgerichtet. Dabei werden Evotecs proprietäre Bioinformatik-Analyseplattform "PanHunter" und deren Plattformen zur Entdeckung niedermolekularer Substanzen und Antikörpern mit der Darmkrebs-Kohorte aus Indivumeds Multi-Omics-Krebsdatenbank "IndivuType" kombiniert. Ziel dieser präzisionsmedizinischen Zusammenarbeit seien äußerst effektive und langlebige Therapien mit klaren Strategien für die Stratifizierung bei Darmkrebspatienten, so Evotec in einer Mitteilung.

