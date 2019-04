In Frankreich hat sich der Preisauftrieb im März abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,6 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris laut einer zweiten Schätzung mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2018. Der Wert der Erstschätzung wurde bestätigt.

Zu den stärksten Preistreibern zählten die Kosten für Lebensmittel und Energie. Letztere stieg im Jahresvergleich um etwas mehr als fünf Prozent. Ein nach wie vor starker Preisanstieg zeigte sich bei Tabak, der sich im März um acht Prozent verteuert hat. Im Vormonat hatten die Tabakpreise jedoch mit 14 Prozent noch deutlich stärker zugelegt.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,9 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt./elm/bgf/nas

