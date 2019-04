ETFs, die die Wertentwicklung von Schwellenländern abbilden, verzeichnen seit Jahresbeginn beachtliche Kapitalzuflüsse.



Mit welchen ETFs Anleger von den Chancen der Schwellenländer gezielt profitieren können, erklärt Thomas Meyer zu Drewer, Geschäftsführer von ComStage ETFs, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.