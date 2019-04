PEH Wertpapier AG: PEH Empire Fonds ist Brexit-sicher aufgestellt und baut positive Performance weiter erfolgreich aus DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Fonds PEH Wertpapier AG: PEH Empire Fonds ist Brexit-sicher aufgestellt und baut positive Performance weiter erfolgreich aus 11.04.2019 / 09:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PEH Empire Fonds ist Brexit-sicher aufgestellt und baut positive Performance weiter erfolgreich aus - Weder europäische Aktien noch britische Aktien derzeit im Portfolio - Deutliche Übergewichtung von US-Aktien mit hoher Gewinndynamik - Performance des Fonds seit Januar 2018 von + 15 Prozent - seit Strategieumstellung Mitte 2016 ein Plus von 37,6 Prozent 11. April 2019, Frankfurt - Der aktiv gemanagte PEH Empire Fonds (ISIN: LU0385490817) hat sich schon vor Ablauf der Frist für den Austritt Großbritanniens aus der EU entsprechend Brexit-sicher aufgestellt. Weder britische Aktien noch das britische Pfund spielen derzeit eine Rolle bei der Aktienauswahl des Fonds. Auch europäische Aktien finden aktuell nicht den Weg in das aktiv gemanagte Portfolio des PEH Empires, der seit Januar 2018 eine Performance von 15 Prozent erzielt hat und auf Jahressicht zum Besten 1-Prozent aller Vergleichsfonds zählt. Die Signale des rein systembasierten Fondsansatzes, der auf quantitative und qualitative Indikatoren beruht, zeigen bei britischen und europäischen Aktien derzeit eine klare Botschaft: nicht investieren. Zu groß sind beispielsweise die Unsicherheiten in Bezug auf den Brexit. Aber auch hinsichtlich der Gewinndynamik von Unternehmen im Technologiebereich sieht das System eine klare Präferenz bei US-amerikanischen Titeln, verglichen mit europäischen Aktien. Im Fokus stehen daher aktuell US-amerikanische Aktien mit einer hohen Gewinndynamik schwerpunktmäßig aus dem Technologiesektor, die als Treiber der guten und wenig schwankungsanfälligen Wertentwicklung des PEH Empire Fonds wirken. 90 Prozent des Portfolios machen derzeit Aktien aus den USA aus, die restlichen 10 Prozent investiert der Fonds aktuell in Emerging Markets. Die Aktienquote, die beim Fonds sehr flexibel gesteuert werden kann, wurde im ersten Quartal 2019 wieder deutlich hochgefahren und liegt aktuell bei 96 Prozent, nachdem sie im dritten und vierten Quartal 2018 fast ausschließlich auf 0 Prozent heruntergefahren wurde. Seit der Strategieumstellung Mitte 2016 funktioniert das optimierte Indikatorensystem reibungslos. Mit einer Performance von insgesamt 37,6 Prozent zählt der Fonds seit der Umstellung zu den besten seiner Klasse und konnte rd. 98 Prozent der Vergleichsfonds hinter sich lassen. Martin Stürner, Fondsmanager des PEH Empire und Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG: "Wir erwarten vom Ausgang des Brexits eine deutliche Börsenreaktion. Wir können dem Ergebnis aber sehr gelassen entgegensehen, da wir unseren Fonds bereits Brexit-sicher aufgestellt haben. Konkret heißt das: Weder britische noch europäische Aktien spielen derzeit eine Rolle in unserem System. Bis sich dies wieder ändert, wird es auch sicher noch einige Zeit brauchen. Europa hinkt den USA klar hinterher. Die Innovatoren und Marktführer im Technologiebereich kommen alle aus den USA, weshalb wir diesen Markt auch ganz deutlich übergewichten." Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Patrick Wang Telefon: +49 (69) 90 55 05 52 E-Mail: peh@edicto.de 11.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEH Wertpapier AG Bettinastr. 57 - 59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: 069 247479930 Fax: 069 247479910 E-Mail: m.stuerner@peh.de Internet: www.peh.de ISIN: DE0006201403 WKN: 620140 Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange EQS News ID: 798521 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798521 11.04.2019 ISIN DE0006201403 AXC0091 2019-04-11/09:22