DAX-Analyse am Morgen: Blue Chips tasten sich vor

Aufatmen auf dem Parkett zur Wochenmitte - der deutsche Leitindex schaffte nach zwei Verlusttagen am gestrigen Mittwoch einen kleinen Turnaround und eroberte dabei auf Schlusskursbasis auch gleich die 11.900er-Marke zurück. In der Spitze ging es für die Blue Chips zwischenzeitlich sogar bis auf 11.937 Zähler und damit beinahe schon an die Volumenkante bei 11.950 Punkten heran. Für eine Attacke auf diese Hürde - oder gar die runde 12.000er-Barriere - reichte die Kraft allerdings (noch) nicht. Das heißt:

