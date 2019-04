Die Allianz hält am 8. Mai ihre Hauptversammlung ab. Tagesordnungspunkt 2 ist die Abstimmung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat haben vorgeschlagen, 3,81 Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten - Rekord im DAX. Nicht nur deshalb hat sich DER AKTIONÄR dazu entschieden, die Allianz sowohl in das Aktien-Depot als auch in das Hebel-Depot aufzunehmen.

