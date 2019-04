Die am Kapitalmarkt schon bekannte und seit Ende vergangenen Jahres auch aktiennotierte FCR Immobilien emittiert eine weitere Anleihe. Dieses Mal werden bis zu 30 Mio. EUR angestrebt. Unternehmen Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche ...

