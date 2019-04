Die Baader Bank hat Lanxess von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49 auf 45 Euro gesenkt. Die jüngst überdurchschnittliche Kursentwicklung der Chemiebranche könnte schon bald ihr Ende finden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Mittwochabend. Frühindikatoren für den Sektor hätten sich verschlechtert und die Nachfrage dürfte sich abschwächen. Insgesamt gesehen seien die Markterwartungen für 2020 zu hoch. Bei dem Spezialchemiekonzern Lanxess konzentrierten sich die Anleger zu sehr auf eine mögliche Aufwertung der Beteiligung an dem Chemieparkbetreiber Currenta. Dabei vernachlässigten sie aber die immer noch hohe Bewertung der Lanxess-Aktien und das sich verschlechternde Geschäftsumfeld./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 17:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005470405