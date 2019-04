Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte den Umsatz um 6 Prozent und den Gewinn je Aktie um 76 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte sich zudem auf die Performance der wachstumsstarken Krebsmedikamente richten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-04-11/09:39

ISIN: GB0009895292