Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs hat dem zuletzt stabilsierten Kurs der Aurubis -Aktie am Donnerstag wieder einen Dämpfer versetzt. Die Titel büßten drei Prozent auf 47,72 Euro ein und lagen am Ende des Nebenwerte-Index MDax . In den vergangenen Wochen hatten sich die Aktien über 45 Euro befestigt - nach herben Verlusten 2018.

Die Kupferschmelze habe zuletzt einige Produktionsausfälle hinnehmen müssen, sagte Analyst Eugene King. "Jede Wiederholung dessen würde die Ergebnisse belasten". Zudem seien die sogenannten Schmelz- und Raffinierlöhne in China zuletzt unter 70 US-Dollar je Tonne Kupfer gefallen. Die Preise für Schwefelsäure seien hingegen gestiegen. Aus diesen drei Faktoren resultierten Risiken für die Ergebnisse der Hamburger. King senkte die Papiere von "Neutral" auf "Sell"/bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006766504

AXC0101 2019-04-11/09:41