Gestern teilte die EZB in einer Presseerklärung "Geldpolitische Beschlüsse" mit, dass die Leitzinsen "mindestens über das Ende 2019" unverändert bleiben wird. In dem veröffentlichen Schreiben des EZB-Rates heißt es: "Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen mindestens über das Ende 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...