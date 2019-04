++ VPI-Inflation aus Schweden dürfte sich im März abschwächen ++ Zweitrangige Daten aus den USA werden um 14:30 Uhr veröffentlicht ++ Der Wirtschaftskalender vom Donnerstag sieht im Vergleich zum gestrigen ereignisreichen Tag recht leer aus. Nur wenige Veröffentlichungen sind geplant und keine von ihnen sorgt in der Regel für größere Bewegungen. Die schwedische Verbraucherpreisinflation wird am Morgen veröffentlicht, während Arbeits- und Inflationsdaten aus den USA am frühen Nachmittag anstehen. 09:30 Uhr | Schweden | VPI-Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...