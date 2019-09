Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei der aktuelle Wirtschaftskalender der Experten von XTB: 9:30 Uhr, Schweden, Riksbank-Protokoll: Die schwedische Zentralbank habe die Zinssätze in der Sitzung am 4. September unverändert gelassen. Die Zentralbanker hätten die Märkte jedoch überrascht, indem sie bekräftigt hätten, dass sie die Zinssätze später in diesem Jahr oder Anfang 2020 erhöhen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...