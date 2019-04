Der DAX-Konzern E.on rüstet sich für die neue Energiewelt. Mit dem fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien wird es immer schwieriger, in Stoßzeiten den überschüssigen Strom sinnvoll zu nutzen. Das koppeln von Sektoren gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. E.on will mit der bundesweiten Initiative "Grünes Gas aus Grünem Strom" die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid vorantreiben.

