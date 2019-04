Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am europäischen Aktienmarkt treten die Kurse am Donnerstag im frühen Geschäft auf der Stelle. Der DAX notiert mit 11.886 Punkten knapp behauptet, und auch der Euro-Stoxx-50 liegt mit 3.423 Punkten eng am Schlussstand vom Mittwoch. Der Londoner FTSE-100 notiert ebenfalls knapp behauptet. Weder von der Verschiebung des Brexit-Termins noch von den jüngsten Äußerungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone gehen stärkere Impulse aus.

"Viele haben Angst, die Party zu früh zu verlassen. Genau so viele haben jedoch Angst, die Party erst zu verlassen, wenn die Musik nicht mehr spielt", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Einigung zwischen Brüssel und London auf eine Verlängerung des Brexit-Austrittsdatums auf Ende Oktober ist zwar grundsätzlich positiv zu werten, entspricht allerdings den Markterwartungen. Ohne Einigung wäre Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU ausgeschieden. Das Pfund zeigte unmittelbar kaum eine Reaktion auf die Einigung und tendiert auch aktuell wenig verändert. Im Vorfeld hatte der Kurs am Mittwoch etwas angezogen.

Keinen großen Einfluss hat die Veröffentlichung des Protokolls der März-Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend. Die US-Währungshüter sehen wenig Gründe für Leitzins-Änderungen im laufenden Jahren, schließen diese aber nicht grundsätzlich aus. Die Zinsen könnten demnach in Abhängigkeit der Daten sowohl steigen als auch fallen.

Impulse vom Beginn der Berichtssaison

Impulse liefert der Beginn der neuen Berichtssaison. Der Luxusgüter-Konzern LVMH hat mit seinen Zahlen bereits ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der Kurs steigt um 3,3 Prozent. Die Umsatzzahlen sind deutlich über den Erwartungen ausgefallen und stützen auch andere Aktien der Branche. Kering ziehen um 2,4 Prozent, Hugo Boss um 1,6, Richemont um 0,9 und Salvatore Ferragamo um 1,6 Prozent. In London verbessern sich Burberry um 1,4 Prozent.

LVMH erwirtschaftete im ersten Quartal Erlöse von 12,54 Milliarden Euro und blieben damit über der Schätzung von 12,23 Milliarden. Auch das organische Wachstum fiel besser als erwartet aus. Zudem blickt LVMH trotz der geopolitischen Risiken zuversichtlich ins neue Jahr.

Sodexo gewinnen 3,3 Prozent. Das organische Umsatzwachstum des Kantinenbetreibers lag in den ersten sechs Monaten bei 3,1 Prozent. Damit wurde die Erwartung von 2,6 Prozent klar geschlagen.

ASML geben um 1,2 Prozent nach. Wie das "Financieele Dagblad" berichtet, soll das Unternehmen Opfer von chinesischen Spionage-Tätigkeiten gewesen sein. ASML-Mitarbeiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich sollen Unternehmensgeheimnisse gestohlen haben. Der Schaden werde auf Hunderte von Millionen Euro geschätzt.

Weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegt der Zwischenbericht von Hella. Die operative Marke lag in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs leicht unter dem Niveau des gleichen Zeitraums des vorangegangenen Geschäftsjahrs, der Umsatz etwas darüber. Den Ausblick hat Hella bekräftigt. Bei Gerresheimer entsprechen die Umsatz- und Gewinnkennziffern den Prognosen. Hella ziehen um 0,5 Prozent an, Gerresheimer verlieren ein halbes Prozent.

Aurubis sehr schwach - Goldman rät zum Verkauf

Bei den Umstufungen stehen Aurubis im Blick. Goldman Sachs hat laut Händlern den MDAX-Wert auf die Verkaufsliste gesetzt. Der Kurs verliert 3,2 Prozent. Die Analysten von Baader haben Covestro, Linde und Lanxess auf "Verkaufen" heruntergestuft, wie es im Markt heißt. Covestro kommen um 0,6 Prozent zurück, Linde um 0,5 Prozent und Lanxess um 0,4 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.422,40 -0,07 -2,25 14,03 Stoxx-50 3.153,21 -0,31 -9,79 14,24 DAX 11.885,92 -0,17 -19,99 12,57 MDAX 25.163,55 -0,01 -2,29 16,56 TecDAX 2.734,47 -0,26 -7,26 11,60 SDAX 11.313,98 0,08 8,98 18,98 FTSE 7.406,20 -0,21 -15,71 10,31 CAC 5.461,02 0,20 11,14 15,44 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,02 0,01 -0,26 US-Zehnjahresrendite 2,48 0,01 -0,20 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1286 +0,09% 1,1279 1,1251 -1,6% EUR/JPY 125,44 +0,29% 125,32 124,84 -0,2% EUR/CHF 1,1307 +0,03% 1,1305 1,1280 +0,5% EUR/GBP 0,8623 +0,06% 0,8623 0,8599 -4,2% USD/JPY 111,15 +0,20% 111,10 110,95 +1,4% GBP/USD 1,3089 +0,03% 1,3082 1,3084 +2,6% Bitcoin BTC/USD 5.212,51 -1,51% 5.205,26 5.266,79 +40,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,11 64,61 -0,8% -0,50 +37,8% Brent/ICE 71,35 71,73 -0,5% -0,38 +29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,89 1.308,05 -0,2% -3,17 +1,7% Silber (Spot) 15,18 15,22 -0,3% -0,04 -2,0% Platin (Spot) 906,87 902,50 +0,5% +4,37 +13,9% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,3% -0,01 +10,5%

