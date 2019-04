Singulus Technologies zieht einen neuen Auftrag im Bereich Solarzellen-Beschichtung an Land. Hierfür liefert der Spezialmaschinenbauer eine Vakuum-Beschichtungsanlage des Typs GENERIS PVD für die Produktion von Heterojunction-Solarzellen an einen großen Hersteller von Solarzellen. Heute außerdem in den News: Deutsche Börse prüft möglichen Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche der Refinitiv Gruppe ...

