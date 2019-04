Erinnern Sie sich an Mark Baum, den Protagonisten des Films "The Big Short"? Er war einer der wenigen, der die Krise am US-Hypothekenmarkt hat kommen sehen. Mark Baum heißt im echten Leben Steve Eisman und shortet heute beim Investmentunternehmen Neuberger Berman am liebsten immer noch Banken. Welche das waren und sind, hat er Börse Online im...

Den vollständigen Artikel lesen ...