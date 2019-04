Aktie Lufthansa: http://bit.ly/2UT8MnQ Aktie Gerresheimer: http://bit.ly/2IteUg3 Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Lustlos oder Stabil - die Lage am Aktienmarkt lässt sich so oder so beschreiben. Anlegern fehlt es an Orientierung und an Impulsen. Auch die Fed Minutes gaben da nicht viel her. Der Brexit wird wie erwartet weit nach hinten geschoben. Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass der Internationale Währungsfonds nicht zufrieden ist mit der weltweiten Situation auf den Märkten. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte gewarnt: "Die Weltwirtschaft kommt an einen heiklen Punkt." Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der Verpackungshersteller Gerresheimer steigert den Umsatz und hebt Prognose. Der Autozulieferer Hella behauptet sich in der Flaute und bleibt auf Kurs. Die Lufthansa verkauft ihre Tochter für Bordverpflegung Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß