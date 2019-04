Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 54,70 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe die Markterwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höhere Ziele für das bereinigte operative Ergebnis basierten auf Sondereffekten. Der Markt dürfte die Anhebung eher vernachlässigen. Adlington erinnerte an die hohe Leerverkaufsquote in der Aktie./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 08:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 08:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

