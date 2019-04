Der Immobilienfonds hausinvest von Commerz Real will den Wohnimmobilien-Anteil ausbauen. Die Gesellschaft wird hierfür eng mit den Wohnspezialisten von Wertgrund zusammenarbeiten. Deren Wertgrund Wohnselect-Fonds ist nach wie vor im Soft-Closing.Egal ob Berlin, Hamburg oder München: Die großen Städte üben nach wie vor eine hohe Anziehungskraft aus und bringen die lokalen Wohnimmobilienmärkte an ihre Grenzen. Doch wo eine hohe Nachfrage herrscht, sind auch Investitionen interessant. So will der offene Immobilienfonds hausinvest (ISIN: DE0009807016) aus dem Hause Commerz Real innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre rund zwei Milliarden Euro in diese gefragte Anlageklasse einbringen. Hierfür wird der Fonds mit den Wohnspezialisten von Wertgrund Immobilien zusammenarbeiten. Die Gesellschaft bietet mit dem Wertgrund Wohnselect (ISIN: DE000A1CUAY0) selbst einen bislang sehr erfolgreichen Wohnimmobilienfonds an, dieser ist aufgrund der hohen Mittelzuflüsse bis auf Weiteres im Soft-Closing.

