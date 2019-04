… und wie man ihn wieder beleben könnteGefühlte Dummheiten In der Politik sind Gefühle Fakten, sagte Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber vor einigen Jahren. Zu beobachten ist dieses Phänomen gerade wieder in Berlin, wo das Gefühl eines großen Teiles der Bevölkerung ist, dass die Mieten langsam unbezahlbar geworden sind. Am Wochenende kanalisierte sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...