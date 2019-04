Die Investmentbank Oddo BHF hat Siltronic nach der Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 90 Euro gesenkt. Zeitpunkt und Geschwindigkeit einer Erholung des Wafer-Marktes seien ungewiss, schrieb Analyst Amine Daly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem schwachen Jahr und kürzte seine Schätzungen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-11/11:03

ISIN: DE000WAF3001