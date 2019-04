Düsseldorf (ots) - auxmoney, der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa, stößt in ein neues Segment vor und bietet ab sofort auch Kredite für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Bislang waren es ausschließlich Kredite für Privatpersonen und Selbstständige. Mit Unternehmenskrediten bis zu 750.000 Euro folgt nun der nächste Schritt.



"Wir entwickeln uns gemeinsam mit unseren Kunden weiter. Mit dem neuen Kreditangebot kann auxmoney seine Kunden in unterschiedlichen Bereichen und Entwicklungsphasen begleiten: Vom Privatkredit für das Studium, dem Start in die Selbstständigkeit bis hin zur Wachstumsfinanzierung im Unternehmen", kommentiert Raffael Johnen, CEO von auxmoney, die Expansion.



Die Unternehmenskredite über auxmoney sind auf die Bedürfnisse von KMU für eine schnelle, einfache und unbürokratische Finanzierung zugeschnitten. Unternehmen steht auf www.auxmoney.com ab sofort eine eigene komplett digitale Antragsstrecke zur Verfügung. "auxmoney ermöglicht einen digitalen Unternehmenskredit, bei dem das Unternehmen unmittelbar nach der Anfrage verlässliche, individuelle Konditionen in Echtzeit erhält", erklärt Dominic Böhmer, Leiter Firmenkunden bei auxmoney.



Unternehmen erhalten über auxmoney Kredite in Höhe von 10.000 bis zu 750.000 Euro ab 2,7 Prozent Effektivzins p.a. Die Laufzeiten liegen zwischen 6 und 60 Monaten. Als kreditvergebende Partnerbank fungiert die solarisBank AG.



Der Kreditmarktplatz auxmoney hat über Jahre neuartige Scoring-Methoden entwickelt, um die Bonität von Selbstständigen differenziert und individuell zu bewerten. Diese langjährige Expertise geht nun auch in die Bonitätsbewertung von Unternehmen ein. "In den letzten zwölf Jahren haben wir mit unseren Innovationen bei Risikomanagement und Technologie den Privatkredit in Deutschland revolutioniert. Diesen Wettbewerbsvorteil nutzen wir ab heute, um kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland die Finanzierung zu erleichtern", erklärt Raffael Johnen das neue Angebot.



