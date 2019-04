Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie und über 100 Gästen wurde heute in Shiyan eine weitere große Produktionsstätte der STS Group (ISIN: DE000A1TNU68) in China in Betrieb genommen.

Neben Vorstand, Aufsichtsrat, der lokalen Geschäftsführung und Teilen der Belegschaft der neuen Produktion nahmen am Festakt auch zahlreiche offizielle Vertreter der chinesischen Provinzregierung sowie der Bürgermeister der Stadt Shiyan teil.

Die STS Group als führender Systemlieferant für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie eröffnet damit bereits den dritten Produktionsstandort in China neben den Werken in Qingdao und Jiangyin. Im vierten Quartal 2018 wurde auch ein neues Headquarter in Wuxi nahe Shanghai eröffnet, und das Entwicklungszentrum dorthin verlegt, um einen attraktiven Standort für hochqualifizierte Fachkräfte zu schaffen. STS unterhält allein in China vier Standorte, weltweit sind es 17: "China ist für uns ein essenziellerer Bestandteil unseres Unternehmens und seines Wachstums. Die Eröffnung dieses neuen Werkes in Shiyan macht deutlich, dass wir in Zukunft die gesamte Bandbreite unserer Innovationen, unserer Produkte und Möglichkeiten in China implementieren wollen", erklärte Andreas Becker, CEO der STS Group AG, in seiner Rede anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten.

