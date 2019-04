Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 wie geplant den Umsatz im Konzern um 10,8 % auf 209,8 Mio. Euro und übertraf damit den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr (189,4 Mio. Euro) deutlich.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte 2G substanziell um 56,2 % auf 11,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,3 Mio. Euro), entsprechend einer EBIT-Marge in Höhe von 5,5 % (Vorjahr: 3,9 %). Das Geschäft mit Servicedienstleistungen und dem Verkauf von Ersatzteilen hat 2G gegenüber dem Vorjahr erneut überproportional zum Gesamtumsatz um mehr als 20 % auf 78,0 Mio. Euro ausgebaut (Vorjahr: 64,5 Mio. Euro). Dabei wurden diese zusätzlichen Service- und Ersatzteilumsätze zu annähernd gleichen Teilen im In- wie Ausland generiert. Auf ausländischen Märkten erzielte 2G Service- und Ersatzteilumsätze in Höhe von 20,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,1 Mio. Euro), so dass das Ausland inzwischen über ein Viertel zum Gesamt-Serviceumsatz beisteuert. 2G erhöhte den Umsatz mit KWK-Anlagen auf 131,7 Mio. Euro (Vorjahr: 124,9 Mio. Euro). Insgesamt hat 2G im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 40 % der KWK-Umsatzerlöse im Ausland erzielt. Die umsatzstärksten Märkte waren das Vereinigte Königreich und Frankreich.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Leitprojekt Lead-to-Lean verbessert Profitabilität nachhaltig

Seit 2017 arbeitet 2G daran, konsequent im gesamten Unternehmen die Lean-Philosophie zu etablieren. Dazu wird seit 2018 stufenweise ein industrielles Prozessmodell implementiert, das unmittelbar positive Effekte bezüglich Effizienz, Qualität, Durchlaufzeiten und Kapazitäten entfaltet. So wurde im Jahr 2018 die Gesamtleistung und damit auch die Kapazität um 16 % auf nunmehr 221,1 Mio. Euro (Vorjahr: 190,5 Mio. Euro) ausgeweitet. Die Gesamtleistung beinhaltet für das Jahr ...

