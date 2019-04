Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic nach den gesenkten Jahreszielen des Wafer-Herstellers von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe nun ebenfalls seine Schätzungen für Umsatz , operatives Ergebnis und Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zurzeit drehe sich alles um die Volumina, doch die Risiken bezüglich der Preisfestlegungen stiegen unablässig. Er glaubt entgegen der Ansicht des Managements nicht, dass der durchschnittliche Verkaufspreis 2019 im Jahresvergleich steigen wird./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-11/11:21

ISIN: DE000WAF3001