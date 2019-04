Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse vor Zahlen zum ersten Quartal von 18 auf 16 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Schweizer Bank dürften in einem herausfordernden Umfeld "relativ okay" ausfallen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund reduzierter Ertragsprognosen habe er seine Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) um einen mittleren einstelligen Prozentsatz gesenkt./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-04-11/11:27

ISIN: CH0012138530