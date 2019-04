++ Fed verbleibt in Wartehaltung ++ US-Inflationsbericht gemischt ++ Dovische Kommentare von EZB-Präsident Draghi ++ Macron setzt sich bei EU-Sondergipfel durch ++ Die Futures der Wall Street profitierten am Mittwoch erst von der breiten Erholung, die am Vormittag an den europäischen Aktienmärkten zu beobachten war, während die Fed am Abend den Aktien zu weiteren Gewinnen verhalf. "Im vergangenen Jahr gab es große Sorgen, dass sich die Zentralbanken weltweit in Richtung einer Verschärfung der Politik bewegen. Diese Befürchtungen haben sich jetzt umgekehrt", sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP. Das gestern Abend veröffentlichte FOMC-Sitzungsprotokoll vom März-Treffen zeigte, dass die einzelnen Fed-Mitglieder bei der diesjährigen Zinspolitik vermutlich in einer Art Wartehaltung verbleiben ...

