Volkswagen steckt seine Claims in China ab. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zu Folge, hat der Autobauer die Investmentbank Goldman Sachs sich ins Boot geholt, um VW bei einem Erwerb von Anteilen an Anhui Jianghuai Automobile Group zu unterstützen. Fakt ist: China ist der wichtigste Automarkt der Welt. Bereits jetzt verkauft VW auf den ganzen Konzern gerechnet fast die Hälfte aller Autos im Reich der Mitte.Anhui Jianghuai Automobile hat mit Volkswagen Gespräche über eine Vertiefung der Zusammenarbeit geführt, ein Plan wurde jedoch nicht vereinbart, erklärte der chinesische Autohersteller in einer Mitteilung an die Börse in Schanghai. Stand jetzt ist VW nicht an der Anhui Jianghuai Automobile Group beteiligt. Beide arbeiten aber bereits zusammen und haben im Dezember 2018 mit dem Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Elektroautos begonnen.

