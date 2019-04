Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen im März und April 2019 neun weitere Einzelhandelsimmobilien in Einzeltransaktionen erworben.

Größtes Erwerbsobjekt ist das Nahversorgungs- und Einkaufszentrum "Montanushof" in Grevenbroich (NRW) mit rund 28.000 m² Mietfläche. Das im Jahr 1983 erbaute Center wurde 2004 vollumfänglich saniert und beherbergt u.a. die Ankermieter Kaufland (Schwarz-Gruppe), Adler, Rossmann, Woolworth, Deichmann, TEDi sowie eine Apotheke. Weiterhin betreibt Best Western ein Hotel in einem Gebäudeteil. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge (WALT) beträgt 7,0 Jahre, wobei die Ankermieter zum Teil deutlich längere Mietvertragslaufzeiten aufweisen. Die Jahresmiete beträgt derzeit rund EUR 2,2 Mio. Zusätzlich bietet der derzeitige Leerstand von 29% nach Einschätzung der DKR ein deutliches Wertschöpfungspotential, welches schrittweise realisiert werden soll.

Weiterhin wurde das Nahversorgungszentrum "Altmark Forum" in Stendal (Sachsen-Anhalt) erworben. Das Objekt wurde 1995 erbaut und hat eine Mietfläche von ca. 12.100 m². Wesentliche Ankermieter sind hier ebenfalls Kaufland (Schwarz-Gruppe), ...

