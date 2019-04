Die Sparkassen, Genossenschaftsbanken und neutrale Finanzierungsberater steigerten das Transaktionsvolumen auf EUROPACE der Hypoport AG (ISIN: DE0005493365)-Plattform deutlich stärker als die Gesamtmarktentwicklung

EUROPACE, die größte deutsche B2B-Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, steigerte im ersten Quartal 2019 ihr Transaktionsvolumen* um 14% von 13,5 Mrd. Euro auf 15,5 Mrd. Euro. Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** wurde im gleichen Zeitraum ebenfalls um 14% auf 245 Mio. Euro (3M 2018: 215 Mio. Euro) ausgebaut.

Das Fundament der Transaktionsvolumensteigerung waren die weitere Marktanteilsgewinnung in der größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung sowie in der Produktgruppe Bausparen. Währenddessen reduzierte sich das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit gegenüber dem außerordentlich starken Vorjahresquartal leicht. So wurde das Volumen der Produktgruppe Immobilienfinanzierung von 10,4 Mrd. Euro auf 12,1 Mrd. Euro um 16% gegenüber dem Vorjahresquartal ausgeweitet. In der Produktgruppe Bausparen wurde das Transaktionsvolumen um 17% von 2,2 Mrd. Euro auf 2,5 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen in der Produktgruppe Ratenkredit reduzierte sich verglichen mit dem hervorragenden Vorjahresquartal in 2018 leicht von 1,0 Mrd. Euro auf 0,9 Mrd. Euro um 10%. Die Steigerungsraten der beiden Produktgruppen Immobilienfinanzierung und Bausparen, welchen zusammen den Großteil von rund 95% des Transaktionsvolumens auf EUROPACE ausmachen, lagen somit erneut deutlich über den jeweiligen Marktumfeldern. Laut Deutscher Bundesbank erhöhte sich das Neugeschäftsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...