Vorsicht bissig! In der neuen SAT.1-Komödie "Schwiegereltern im Busch" (15. April 2019, 20:15 Uhr) treffen zwei zerstrittene Paare aus der Großstadt auf die Big Five: Die schwerreichen von Zangenheims (Nadeshda Brennicke, Heio von Stetten) und die bodenständigen Kowalskis (Julia Heinze, Dirk Borchardt) müssen auf dem Weg zur Hochzeit ihrer Kinder in der südafrikanischen Savanne notlanden. Umgeben von wilder Natur kämpfen die Vier ums Überleben - und gegeneinander. Werden sie es rechtzeitig zur Feier ihrer Sprösslinge schaffen, bevor Raubtiere oder sie sich gegenseitig zerfleischen?



Als Kulisse für die Komödie diente eine Farm in Johannesburg, die bei den Schauspielern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat: "Vor der Natur in Südafrika habe ich größten Respekt, weil jede Situation hier ganz schnell gefährlich werden kann. Denn das sind wilde Tiere, die hier frei herumlaufen - da muss man immer aufpassen", erzählt Heio von Stetten von dem besonderen Drehort. Seiner Film-Ehefrau Nadeshda Brennicke sind hingegen die giftigen Spinnentiere in Erinnerung geblieben: "Eine Kollegin hatte direkt am ersten Abend einen riesigen Skorpion auf ihrer Terrasse. Das hat mir dann schon zu denken gegeben." Die eigentliche Herausforderung war für sie aber das Essen: "Auf Brezn und Weißwürste kann ich nur schwer verzichten", gesteht sie lachend. Wie sich die beiden als Städter in der Wildnis schlagen, zeigt SAT.1 in der Komödie "Schwiegereltern im Busch" am Montag, 15. April 2019, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



