Volkswagen prüft offenbar den Kauf einer großen Beteiligung am chinesischen Joint-Venture-Partner JAC und hat hierfür Goldman Sachs als Berater eingeschaltet. VW und JAC haben im vergangenen Jahr in China bereits die Elektroauto-Marke SOL gegründet. Volkswagens Interesse an JAC ist Gegenstand eines Berichts von "Reuters", der sich auf "mit der Angelegenheit vertraute Personen" beruft. Zwischen beiden ...

