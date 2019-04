Hannover (ots) - Zwei neue Kunden hat casusQuo von der Qualität seiner Abrechnungsprüfung überzeugt: Seit dem 1. März 2019 ist die BKK Miele Mitglied der Arbeitsgemeinschaft casusQuo. Ab dem 1. Mai 2019 wird der hannoversche Dienstleister auch für die Brandenburgische BKK deren Krankenhausabrechnungen prüfen. Die beiden traditionsreichen Kassen haben nicht nur ihr gesamtes stationäres Fallgeschehen (DRG und PEPP), sondern auch die Prüfung der ambulanten Behandlungen im Krankenhaus an casusQuo übertragen.



Die Gründe liegen auf der Hand: Software nach neusten Standards, kontinuierlich optimierte Prozesse sowie ein Wissensmanagement, das seinesgleichen sucht, sind die Werkzeuge des hannoverschen Dienstleisters. casusQuo-Geschäftsführer Udo Halwe: "Unsere erfolgreiche Arbeit spiegelt sich auch in brancheninternen Vergleichen wider. Diese beweisen immer wieder eindrücklich: casusQuo-Kunden profitieren von erheblichen Einsparungen."



