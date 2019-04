Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-04-11 / 11:45 *Pressemeldung* München, 11.04.2019 Häufig vor dem Einschlafen, eher selten am Steuer _Gigaset-Studie: Videostreaming auf dem Smartphone _ *Filme, Serien, Sportangebote, Youtube- oder Mediathekeninhalte - die Bandbreite von Videoinhalten für das Smartphone ist riesig. Gigaset wollte wissen: An welchen Orten nutzen die Deutschen ihre Smartphones zum Videostreaming? Eine repräsentative Studie1 des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von Gigaset gibt Aufschluss. Auf den ersten drei Plätzen landen Urlaub, Bett und ÖPNV. Aber auch Sport und Auto spielen eine Rolle.* Längst sind Smartphones zur Unterhaltungszentrale für unterwegs geworden. Gigaset wollte mehr darüber wissen. In Zusammenarbeit mit forsa wurden rund 1.000 Smartphone-Nutzer in Deutschland telefonisch gefragt, bei welcher Gelegenheit sie schon einmal Video-Inhalte auf dem Smartphone gestreamt haben. Die Antworten überraschen. Generell gilt: Menschen mit Abitur oder Hochschulabschluss streamen häufiger Videoinhalte auf dem Smartphone als Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss. Am intensivsten streamen Personen zwischen 14 und 29 Jahren. Und im Osten Deutschlands ist Videostreaming noch beliebter. *Videostreaming an, Licht aus* Knapp 40 % aller Befragten geben an, dass sie auch vor dem Einschlafen im Bett Videoinhalte auf dem Smartphone konsumieren. In vielen Fällen liegt also das Gerät anschließend über Nacht im Schlafzimmer. Deshalb nicht vergessen, bei der Lieblingsserie oder dem Videoclip den Blaufilter zu aktivieren - das sorgt anschließend für besseren Schlaf. Und im Flugmodus strahlt das Handy nicht und stört nachts nicht - bis dann am nächsten Morgen der Smartphone-Wecker klingelt. *Mobiles Entertainment - sogar am Steuer* Für mehr als ein Viertel aller Deutschen gehören Videoinhalte auf dem Smartphone dazu, wenn sie unterwegs sind. Sie streamen in Zug, S-Bahn, Straßenbahn oder Bus (30 %) oder beim Mitfahren im Auto (24 %). Immerhin 4 % haben schon einmal einen Videoinhalt laufen lassen, während sie selbst im Auto am Steuer saßen. Auffällig: In Ostdeutschland ist der Anteil hier mit 11 % deutlich höher. *Konkurrenz zur Urlaubslektüre* Mehr als jeder zweite Deutsche hat sein Smartphone bereits im Urlaub genutzt, um Videoinhalte zu streamen. Die Abschaffung der Roaming-Gebühren innerhalb der EU trägt sicherlich dazu bei. Genauso wie die Tatsache, dass die Speicher der mobilen Endgeräte immer größer werden und viele Videostreaming-Anbieter auch den Download von Inhalten im heimischen WLAN-Netz unterstützen. Insgesamt fällt auf: Auch im Urlaub streamen Männer mehr (66 %) als Frauen (42 %). In diesem Fall ist auch die Altersgruppe 60+ mit 39 % stark vertreten. *Weitere kuriose Erkenntnisse* 1) Jeder Vierte (24 %) hat schon auf der *Toilette* Videos gestreamt. Männer sind hier mit 31 % in der Mehrzahl. Frauen kommen nur auf 17 %. Das lässt vermuten, dass die Herren entweder mehr Zeit auf der Toilette verbringen oder sich mit einem kurzen Filmchen besser entspannen können. 2) Jeder Zehnte schaut beim *Sport* - die Menschen im Westen Deutschlands tendenziell häufiger. Sie lassen sich offensichtlich von der Lieblingsserie oder Musikvideos antreiben. 3) In Ostdeutschland hat jeder Zehnte schon mal beim *Spazierengehen* oder auf dem Fußweg zur Arbeit Videoinhalte gestreamt. Augen auf im Straßenverkehr! 4) Bei *Haushaltstätigkeiten* streamen etwas mehr Frauen als Männer. Jungs, macht Schluss mit den Klischees und ran an das Bügelbrett und den Abwasch! 5) Der Statistik nach hat jeder hundertste Westdeutsche zwischen 30 und 59 Jahren mit Hauptschulabschluss schon mal auf dem *Fahrrad* fahrend Videoinhalte gestreamt - aber das führt nun tatsächlich zu weit. Ganz gleich ob auf der Toilette, am Strand, bei der Hausarbeit oder am Ende auf dem Fahrrad: Das im Februar neu vorgestellte Gigaset GS280 [1] ist das perfekte Smartphone fürs Videostreaming - mit ausdauerndem 5.000 mAh Akku für bis zu 10 Stunden Videowiedergabe am Stück und einem hellen und hochauflösendem 5,7 Zoll Full-HD plus Display. Übrigens hergestellt im nordrhein-westfälischen Bocholt und damit schon das zweite Smartphone aus Deutschland. *Infografik zur Studie --> HIER [2]* 1 Datenbasis: 1.010 Smartphone-Nutzer ab 14 Jahre, Erhebungszeitraum: 26.-28. März 2019, Gigaset-Studie durchgeführt von forsa *Gigaset *ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Folgen Sie uns auf: Facebook [3] | Twitter [4] | YouTube [5] | Instagram [6] | Blog [7] | Xing [8] | LinkedIn [9] Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com [10] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Gigaset AG Schlagwort(e): Lifestyle 2019-04-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com ISIN: DE0005156004 WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 798819 Ende der Mitteilung DGAP-Media 798819 2019-04-11 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=56bc3077a08934faf377e405cb42b5a7&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=18b27fc0fce6db2a6ec92e4decd0f1e7&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4f5dcfd058288cec5b84132c61d08b84&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=43274d004202c98e755737679a1d50d5&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=82385df9a40e7387967fb54ad2e2261a&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 6: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=406d9e920d77bb99a4744ec9e5e3e64a&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 7: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=be277b026f3a319a84604567ca5321bc&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 8: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=96aee36783f4d6b47e8508dcb48f28ca&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 9: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7386d8ad8ff84826b8a31567ab9793e1&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news 10: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8700839c2541af9d28acff16f425a277&application_id=798819&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)