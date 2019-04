Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die jüngst überdurchschnittliche Kursentwicklung der Chemiebranche könnte zwar schon bald ihr Ende finden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Mittwochabend. Frühindikatoren für den Sektor hätten sich verschlechtert und die Nachfrage dürfte sich abschwächen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise aber könne den Anlegern ein überdurchschnittliches und gut berechenbares Umsatzwachstum bieten./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 17:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-04-11/12:14

ISIN: DE000SYM9999