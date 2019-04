Bern (ots) -



Die SRG schliesst das Jahr 2018 mit einem stabilen Jahresergebnis

von 6,8 Millionen Franken ab. Dies trotz des Rückgangs der Einnahmen

aus den Empfangsgebühren und der weiterhin rückläufigen kommerziellen

Einnahmen. Gleichzeitig stieg der Programm- und Produktionsaufwand -

dies insbesondere aufgrund von Sport-Grossereignissen. 2018 stand für

die SRG ganz im Zeichen der «No Billag»-Abstimmung und der Lancierung

eines Spar- und Reinvestitionsprogramms.



Die SRG blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 2018 stand

ganz im Zeichen der Abstimmung über die Volksinitiative «No Billag»,

der eine lange und intensive Debatte über die Rolle des Service

public vorausging.



Ab Frühjahr musste die SRG ein umfangreiches Spar- und

Reinvestitionsprogramm im Gesamtumfang von 100 Millionen Franken

schnüren. 80 Millionen Franken resultieren aus der Senkung und der

Plafonierung der Einnahmen aus den Empfangsgebühren, rückläufigen

Werbeeinnahmen der SRG und neuen Aufgaben im Leistungsauftrag. Zudem

beabsichtigt sie, 20 Millionen Franken ins Programm (Fiktion) und in

die Entwicklung eines digitalen Angebots zu reinvestieren. Die SRG

hat im Geschäftsjahr 2018 bereits 11,2 Millionen Franken für den

Sozialplan und 34,1 Millionen Franken für weitere

Restrukturierungskosten zurückgestellt, um den Reformplan, der seit

Anfang Jahr läuft, vorzubereiten.



Die Einnahmen aus den Empfangsgebühren sanken gegenüber dem

Vorjahr um 12,1 Millionen Franken. Dies ist auf die Kosten für den

Systemwechsel zurückzuführen. Der kommerzielle Ertrag nahm wie in den

Vorjahren weiter ab (-11,9 Millionen Franken). Dies aufgrund der

Entwicklungen auf dem Werbemarkt und namentlich einer Verlagerung der

Werbeausgaben auf digitale Kanäle und Social-Media-Plattformen.



Der Personalaufwand erhöhte sich um 20,4 Millionen Franken, was

hauptsächlich auf die Rückstellungen im Rahmen des Spar- und

Reinvestitionsprogramms und in geringerem Masse auf die Kosten für

die Lohnentwicklung zurückzuführen ist.



Der Programm- und Produktionsaufwand seinerseits nahm 2018 um 50

Millionen Franken zu. Einerseits ist dies auf Kosten für die

Übertragungsrechte und Produktionen der Sport-Grossereignisse wie die

Olympische Winterspiele in Pyeongchang oder die

Fussball-Weltmeisterschaft in Russland zurückzuführen. Andererseits

hat die SRG Rückstellungen im Distributionsbereich gebildet.



Die SRG realisierte ferner den Verkauf eines Grundstücks und

erzielte dadurch einen steuerbereinigten Buchgewinn von 63,2

Millionen Franken. Dies führte dazu, dass die Einnahmen gegenüber dem

Vorjahr um insgesamt 54,3 Millionen Franken stiegen.



Insgesamt schliesst die SRG das Jahr 2018 mit einem ausgeglichenen

Ergebnis von 6,8 Millionen Franken ab.



Der Reformplan 2019 wird die SRG auch im laufenden Jahr

beschäftigen. Ziel ist es aber, die Auswirkungen auf das

Programmangebot und auf das Personal so gering wie möglich zu halten.

Dies hat zur Folge, dass die Umsetzung der Kostensenkungsmassnahmen

Zeit benötigt. Der Reformplan hat zum Ziel, dass die SRG nach einem

voraussichtlich negativen Ergebnis im laufenden Jahr ab 2020 wieder

ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen kann.



Die SRG legt den Geschäftsbericht 2018 am 26. April 2019 der

Delegiertenversammlung zur Genehmigung vor. Am 30. April 2019 wird er

auf www.srgssr.ch publiziert.



