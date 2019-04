Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Metro AG nach zwei Presseberichten zum Verkauf der Real-Märkte auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Es scheine, als entwickele sich die Situation zum Schlechteren, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Artikel der "Börsen-Zeitung" stehe, dass von zwei Bietern wohl nur noch einer übrig sei. In dem des "Handelsblatt" sei ferner zu lesen, dass Metro als Plan B erwäge, das defizitäre Real-Geschäft umsonst abzugeben und nur die Immobilien zu verkaufen. Monteyne bekräftigte daher seine Anlageeinschätzung./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-04-11/12:25

ISIN: DE000BFB0019