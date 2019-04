Commerzbank-Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hat sich hinter Konzernchef Martin Zielke gestellt. "Gerüchte und Spekulationen zu personellen Veränderungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Und ich halte sie für verantwortungslos und indiskutabel", schrieb Schmittmann am Donnerstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters.

