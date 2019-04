Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Klinikbetreiber komme wohl gut voran mit seinem Vorhaben, verschiedene Dienstleistungen in einem oder nur wenigen Gebäuden zu bündeln, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem scheine der Konzern gut aufgestellt zu sein, um mit den jüngst eingeführten Mindestlöhnen in bestimmten pflegeintensiven Bereichen zurecht zu kommen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-04-11/12:34

ISIN: DE0007042301