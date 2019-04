Köln (ots) - 11. April 2019. Wahre Ausstrahlung kommt von Innen und einem gesunden Schönheitsgefühl. Dazu zählt vor allem auch gesundes und gepflegtes Haar. Als "Let's Dance"-Moderatorin weiß das Victoria Swarovski ganz genau und strahlt das auch aus. Das Special Ads-Konzept für die Tiefenaufbau Serie der Haarpflegemarke GUHL wurde gemeinsam von IP Deutschland, dem Vermarkter der Mediengruppe RTL, der betreuenden Agentur Starcom und Publicis Media AdWorx als Spezial-Unit für Sonderkonzepte für das Kosmetikunternehmen Kao und seine Marke GUHL entwickelt. Die Kampagne umfasst neben einer TV Special Creation, eine Lizensierung sowie Social Media-Komponenten. GUHL Tiefenaufbau ist Dreh- und Angelpunkt der Kampagne in der erfolgreichen RTL-Tanzshow "Let's Dance" mit Moderatorin Victoria Swarovski.



In der eigens produzierten 30-sekündigen Contentstory stehen die Moderatorin und die GUHL Tiefenaufbau Serie gemeinsam vor der Kamera. Die Contentstory wird ab sofort auf diversen Exklusivplatzierungen im Umfeld von "Let's Dance" ausgestrahlt und sorgt so für maximale Aufmerksamkeit. Ein begleitendes Gewinnspiel auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von GUHL stellt zwei Karten für das Finale von "Let's Dance" in Aussicht und macht das Markengefühl - die Momente der Freude mit GUHL - erlebbar. Darüber hinaus hat die Haarpflegemarke eine Lizenz für die Marke "Let's Dance" erworben und verlängert damit bis zum Ende des Jahres den Auftritt bis an den Point of Sale.



"Unsere Tiefenaufbauprodukte regenerieren und kräftigen das Haar und sorgen für mehr Widerstandsfähigkeit - so dass wahre innere Schönheit und Stärke hervortreten", erklärt Armin Haery, Marketing Director GUHL D/A/CH. "Für uns ist 'Let's Dance' die ideale Partnermarke, um genau diese Botschaft zu transportieren. Für den Tanz braucht es Kraft und Energie, für gesundes Haar ebenso. Wir sind daher davon überzeugt, dass wir mit diesem Auftritt bei der Zielgruppe punkten werden."



Auch Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland, ist sehr zufrieden mit der Umsetzung: "Die hochwertige und garantiert brandsafe Produktion von 'Let's Dance' ist in all ihren Farben und Facetten ein perfektes Umfeld für Beauty- und Stylingprodukte. Die Kampagne für GUHL ist dafür ein sehr schönes Beispiel. Mit der Nutzung der Marke 'Let's Dance' bis an den POS wird der Auftritt zusätzliche Verkaufsimpulse setzen."



